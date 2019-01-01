- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
IX отделение. По жалобе крестьян Пермской губернии Оханского уезда Большесосновской волости деревни Левиной Ивана, Якова и Семена Казанцевых на неправильное обложение зем Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5030Левина (Левша), дер.при рч. Сосновке.4425140369451Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1437. Левина (Левша), деревня бывшая государственная, при речке Сосновке, дворов 160, жителей 830, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
20) д. Левина, на р. Пути, церк., шк. гр., распл.Левинское общество198499521Бывшие государственныеПравославныеРусские3815
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
733550Лёвиносело57°38'00"54°50'00"O-40-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608413101с Лёвиносело