село Лёвино, село Лёвино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Лёвино

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
IX отделение. По жалобе крестьян Пермской губернии Оханского уезда Большесосновской волости деревни Левиной Ивана, Якова и Семена Казанцевых на неправильное обложение зем Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5030Левина (Левша), дер.при рч. Сосновке.4425140369451Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Большесосновская волость
1437. Левина (Левша), деревня бывшая государственная, при речке Сосновке, дворов 160, жителей 830, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Больше-Сосновская волость
20) д. Левина, на р. Пути, церк., шк. гр., распл.Левинское общество198499521Бывшие государственныеПравославныеРусские3815

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
733550Лёвиносело57°38'00"54°50'00"O-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Левинское сельское поселение
57608413101с Лёвиносело
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