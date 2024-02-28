деревня Семенково, деревня Семенково, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Семенково

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина деревни Семенкова Несвойской волости Вологодского уезда об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Иринею. 1915 г. // Гос. архив В Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
455Семенково, д. вл.при руч. безымянном.2215153042
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
8062СеменковоСтрелковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи312345464

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гончаровский сельсовет
Семенково 661деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.3232

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247444Семенководеревня59°18'с.ш.39°33'в.д.O-37-032
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