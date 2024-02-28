деревня Пантелеево, деревня Пантелеево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Пантелеево

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Воскресенской волости
Дело о выкупе трех наделов земли крестьянином дер. Пантелеево Воскресенской волости Мышкинского уезда Михаилом Федосеевым. 1870–1871 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Пантелеево Воскресенской волости Мышкинского уезда Павла Игнатьевича Демидова об отобрании сельским обществом полевой и усадебной земли. 1 Показать все
Дело о невыдаче паспорта жене крестьянина дер. Пантелеево Воскресенской волости Мышкинского уезда Василия Александровича Ломова. 1885–1887 гг. // Гос. архив Ярославской о Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4244Пантелеево, д. вл.при прудах.552342183239
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Воскресенская волость
д. ПантелеевоXIII. Пантелеевское общество52139692Воскресенский в Неледищине приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
3526Пантелееводеревня57°49'с.ш.37°33'в.д.O-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
78623427271д Пантелееводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close