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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе трех наделов земли крестьянином дер. Пантелеево Воскресенской волости Мышкинского уезда Михаилом Федосеевым. 1870–1871 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Пантелеево Воскресенской волости Мышкинского уезда Павла Игнатьевича Демидова об отобрании сельским обществом полевой и усадебной земли. 1 Показать все
Дело о невыдаче паспорта жене крестьянина дер. Пантелеево Воскресенской волости Мышкинского уезда Василия Александровича Ломова. 1885–1887 гг. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4244Пантелеево, д. вл.при прудах.552342183239Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПантелеевоXIII. Пантелеевское общество521396—92Воскресенский в Неледищине приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3526Пантелееводеревня57°49'с.ш.37°33'в.д.O-37-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623427271д Пантелееводеревня