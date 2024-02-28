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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
372Новониколаевское, с. к.при р. Ахтубе.1839¾211838917Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
56. Новониколаевское, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 195, жителей 1677, церковь православная, школа, 4 лавки, ярмарка: 19-го октября, 22-го января и Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ново-Николаевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133877Ново-Николаевкасело48°03'с.ш.46°22'в.д.M-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
12605416101с Ново-Николаевкасело