село Ново-Николаевка, село Ново-Николаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Ново-Николаевка

Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Астраханской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
372Новониколаевское, с. к.при р. Ахтубе.1839¾211838917Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Болхунская волость
56. Новониколаевское, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 195, жителей 1677, церковь православная, школа, 4 лавки, ярмарка: 19-го октября, 22-го января и Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Ново-Николаевская волость
село Ново-Николаевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Ахтубинский район
133877Ново-Николаевкасело48°03'с.ш.46°22'в.д.M-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район, Сельское поселение село Ново-Николаевка
12605416101с Ново-Николаевкасело
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