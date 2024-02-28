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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Суражский уезд
Д. Старая Новицкая75Ив. Ширай283—62
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
981. Староновицкая, деревня бывшая владельческая, при ручье, дворов 122, жителей 781
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
68519Староновицкаядеревня53°01'с.ш.31°55'в.д.N-36-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15611445146д Староновицкаядеревня