деревня Староновицкая, деревня Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Староновицкая

Гордеевский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Суражский уезд
Д. Старая Новицкая75Ив. Ширай28362

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Будянская волость
981. Староновицкая, деревня бывшая владельческая, при ручье, дворов 122, жителей 781

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Гордеевский район
68519Староновицкаядеревня53°01'с.ш.31°55'в.д.N-36-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Гордеевский муниципальный район, Рудневоробьевское сельское поселение
15611445146д Староновицкаядеревня
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