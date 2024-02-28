деревня Нильгина Гора, деревня Нильгина Гора, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Нильгина Гора

Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Видлицкая волость
564. Ниглина-Гора, деревня бывшая государственная, при реке Видлице, дворов 11, жителей 61, лавка
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