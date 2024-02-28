село Сосновка, село Сосновка, Балтайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Сосновка

Балтайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
937Сосновка, с. каз.при р. Алае.48182789001012Церковь православная 1. Училище. Мельница.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Сосновская волость
441. Сосновка, село бывшее государственное, при речке Алае, дворов 409, жителей 2485, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, школа, почто Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Вольский уезд, Сосновская волость
село Сосновка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балтайский район
52073Сосновкасело52°22'с.ш.46°55'в.д.N-38-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балтайский муниципальный район, Барнуковское сельское поселение
63609420136с Сосновкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close