село Богоявленское, село Богоявленское, Мценский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Богоявленское

Мценский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3356Богоявленское (Желябуг), с. каз.при прудах и колодцах.331749178179Церковь православная 1.
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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Побединская волость
Желябуг (село)23Почтовое отделение Долгое
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