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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Богородского уезда, Ивановской вол. села Каблукова Павле Дмитриеве Чернове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 16. Дело 298.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
870Каблуково (Спаское), с. вл.при р. Воре.271527110111Церковь православная 1. Фабрика 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
320. Каблуково (Спасское), село бывшее владельческое, при речке Воре, дворов 27, жителей 178, церковь православная, 2 лавки, постоялый двор, кожевенный завод, суконная фа Показать все
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Каблуково, имение Н-ков Лешковых30730—Церковно-приходская школа, казенная винная лавка, трактир.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46455Каблуководеревня56°02'с.ш.38°10'в.д.O-37-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46659422126д Каблуководеревня