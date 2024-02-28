деревня Каблуково, деревня Каблуково, Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Каблуково

Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О крестьянине Богородского уезда, Ивановской вол. села Каблукова Павле Дмитриеве Чернове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 16. Дело 298.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
870Каблуково (Спаское), с. вл.при р. Воре.271527110111Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Ивановская волость
320. Каблуково (Спасское), село бывшее владельческое, при речке Воре, дворов 27, жителей 178, церковь православная, 2 лавки, постоялый двор, кожевенный завод, суконная фа Показать все

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Ивановская волость
С-цо Каблуково, имение Н-ков Лешковых30730Церковно-приходская школа, казенная винная лавка, трактир.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Щелковский район
46455Каблуководеревня56°02'с.ш.38°10'в.д.O-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Щёлковский муниципальный район, Огудневское сельское поселение
46659422126д Каблуководеревня
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