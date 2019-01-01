село Кутлуево, село Кутлуево, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кутлуево

Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
992Кармала-Кутлуева, д. каз. и башк.при рч. Кармале.61254911

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ивановская волость
465. Кармала (Кутлуева), деревня бывшая государственная и башкирская, при речке Кармаде, дворов 105, жителей 710, мечеть, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Асекеевский район
75143Кутлуевосело53°31'с.ш.53°15'в.д.N-39-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Асекеевский муниципальный район, Сельское поселение Кутлуевский сельсовет
53607422101с Кутлуевосело
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