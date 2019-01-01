село Неклюдово, Камышлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Неклюдово

Камышлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
957Богородская (Неклюдова), д. вл.при рч. Акле.354859169210Фабрика 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
С. Богородское, Неклюдово тож7Городниченкова911125
С. Богородское, Неклюдово тож7Городниченкова911125
С. Богородицкое, Неклюдово тож21Колбецкая981126
С. Богородицкое, Неклюдово тож21Колбецкая981126

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Байтугановская волость
С. Неклюдово мещ. Рус. Прав.2152Р. Медведка198381965309219

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Камышлинский район
56569Неклюдовосело53°58'с.ш.52°22'в.д.N-39-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Камышлинский муниципальный район, Сельское поселение Старое Усманово
36617458106с Неклюдовосело

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