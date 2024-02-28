село Поповка, село Поповка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Поповка

Краснояружский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2451Поповка, д. вл.при колодце.3510287073Завод селитренный.
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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Суджанский уезд, Гоптаровская волость
Поповка деревня37148140Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Краснояружский район
134008Поповкасело50°57'35°21'M-36-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Краснояружский муниципальный район, Графовское сельское поселение
14643410116с Поповкасело
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