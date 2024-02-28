станция Сыропятское, станция Сыропятское, Кормиловский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Сыропятское

Кормиловский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Сыропятская волость
Сыропятский разъезд, по линии Сибирск. жел. дороги6401816665

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Кормиловский район
116772Сыропятскоест.(нп)54°58'с.ш.73°52'в.д.N-43-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Кормиловский муниципальный район, Сыропятское сельское поселение
52623422116ст Сыропятскоестанция
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