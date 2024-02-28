деревня Кичижно, деревня Кичижно, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Кичижно

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1577Гавриловская, д.при р. Курье.926234153
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1578Федотовско-Порыкавская. (Эта деревня вместе с другими (Гавриловской, Рогачевской и Аловской) называется еще Кичижевской), д.при р. Курье.92692123
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Кушевская волость
КичиженскаяКичижнадер.Курейско-Сретенскогопри р. Курьи50120128Курейско-Сретенскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
82832Кичижнодеревня64°15'с.ш.41°31'в.д.Q-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Холмогорское сельское поселение
11656460131д Кичижнодеревня
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