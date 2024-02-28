село Черкассы, село Черкассы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Черкассы

Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
649Ново - Черкасский (Хохлы, Черкасы, Купашева), отр. казач. Ор. в.при ключе.20848116853534Церковь православная 1, школа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Воздвиженский
468. Новочеркасский 2-й (Хохлы, Черкасы, Купашева), поселок казачий, при реке Сакмаре и речке Черкаске, дворов 212, жителей 1447, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
71821Черкассысело51°49'с.ш.56°20'в.д.M-40-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Саракташский муниципальный район, Сельское поселение Черкасский сельсовет
53641452101с Черкассысело
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