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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
787Старая Тамьянова, деревня.при рч. Сюни.711284197192Б. — Мечеть 1. Мельниц водяных 3. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
406. Старотамьянова, деревня бывшая государственная, при речке Сюни, дворов 72, жителей 446, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
27Старо-Тамьянова, д. при реч. Сюнь, мечеть, мел.8016135355350Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520274Старый Тамьяндеревня54°45'00"54°07'00"N-40-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80658410121д Старый Тамьяндеревня