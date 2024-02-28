деревня Старый Тамьян, деревня Старый Тамьян, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старый Тамьян

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
787Старая Тамьянова, деревня.при рч. Сюни.711284197192Б. — Мечеть 1. Мельниц водяных 3. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Кичкиняшевская волость
406. Старотамьянова, деревня бывшая государственная, при речке Сюни, дворов 72, жителей 446, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Кичкиняшевская волость
27Старо-Тамьянова, д. при реч. Сюнь, мечеть, мел.8016135355350Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Шаранский район
520274Старый Тамьяндеревня54°45'00"54°07'00"N-40-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Базгиевский сельсовет
80658410121д Старый Тамьяндеревня
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