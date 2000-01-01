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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина с. Малышево, Чижевской волости, Воронежского уезда, Гончарова Я. П. за высказывание против царского режима. 1915 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись имущества мельницы жителей села Малышева Чижовской волости Воронежского уезда Добросотских Василия Матвеевича, Гончарова Ильи Яковлевича и Кольцова Митрофана Антоно Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
239Малышево (Нижнее Малышево), с. каз. и вл.при р. Доне.1615170796936Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
89. Малышево, село бывшее владельческое и государственное, при реке Доне, дворов 277, жителей 1811, церковь православная, 12 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Малышево659селоМалышев.3282102