село Козьмодемьянск, село Козьмодемьянск, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Козьмодемьянск

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
8021Козьмодемьянское (Язьва), сел.при Усть-Язвинском мельничном пруде.22094Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Торжков 3. Базары — еженедельно. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Козьмодемьянская волость
1647. Козьмодемьянское (Язва), село бывшее владельческое, при речке Язве, дворов 531, жителей 312, волостное правление (уездный город 220 в.), церковь православная, 2 час Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Козьмодемьянская волость
1) с. Козьмодемьянское (Усть-Язьва), на р. Язьве, прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, торжки: 1 ноября, 29 ноября и 23 апреля, распл.Козьмодемьянское общество66151178Бывшие помещичьиПравославныеРусские230

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Козьмодемьяновская волость
село Козьмодемьяновское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
346347Козьмодемьянсксело58°23'00"55°04'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Карагайское сельское поселение
57622410213с Козьмодемьянсксело
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