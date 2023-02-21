- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8021Козьмодемьянское (Язьва), сел.при Усть-Язвинском мельничном пруде.22094Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Торжков 3. Базары — еженедельно. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1647. Козьмодемьянское (Язва), село бывшее владельческое, при речке Язве, дворов 531, жителей 312, волостное правление (уездный город 220 в.), церковь православная, 2 час Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Козьмодемьянское (Усть-Язьва), на р. Язьве, прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, торжки: 1 ноября, 29 ноября и 23 апреля, распл.Козьмодемьянское общество66151178Бывшие помещичьиПравославныеРусские230—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Козьмодемьяновское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346347Козьмодемьянсксело58°23'00"55°04'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622410213с Козьмодемьянсксело