деревня Дьяконово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дьяконово

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Дьяконово Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Дьяконово Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1857 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 58, 64, 73, 74, 77, 78, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 9 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Черношингорской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3210Дьяконово, д. вл.при рч. безымянной.3717226668

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Авнегская волость
462. Дьяконова, деревня бывшая удельная, при речке Черном Шингоре, дворов 26, жителей 162, лавка, земская почтовая станция

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
1ДьяконовоДьяконовскоебывшие помещичьи46111103

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Дьяконово3734100деревняРусские51116137253

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Лаврентьевский сельсовет
Дьяконово (мол. проп. п.) 7361деревняЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.Зимнее: 52 км. Летнее: 57 км.5051

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
33053Дьяконоводеревня59°10'с.ш.40°39'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404141д Дьяконоводеревня

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