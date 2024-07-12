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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Дьяконово Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Дьяконово Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1857 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 58, 64, 73, 74, 77, 78, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 9 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Черношингорской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3210Дьяконово, д. вл.при рч. безымянной.3717226668
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
462. Дьяконова, деревня бывшая удельная, при речке Черном Шингоре, дворов 26, жителей 162, лавка, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1ДьяконовоДьяконовскоебывшие помещичьи46111103
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Дьяконово3734100деревняРусские51116137253
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дьяконово (мол. проп. п.) 7361деревняЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.Зимнее: 52 км. Летнее: 57 км.5051
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33053Дьяконоводеревня59°10'с.ш.40°39'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632404141д Дьяконоводеревня