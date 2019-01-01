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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Засориной Езекиевской волости Никольского уезда И. Н. Усова о неправильном отводе волостным старшиной места для постройки нового дома крес Показать все
Сведения о промыслах деревни Засорина Езекиевской волости Никольского уезда за 1903 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 12. Дело 214.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Енангской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Засорина104—
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1024. Езекина (Засорина), деревня бывшая государственная, при речке Енанче, дворов 9, жителей 46, волостное правление (уездный город в 111 верстах), лавка. з. ст. В 3 вер Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Засорина1152396855511442441255149925
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241492Засоринодеревня59°57'с.ш.46°23'в.д.O-38-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630428216д Засоринодеревня