деревня Засорино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Засорино

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Засориной Езекиевской волости Никольского уезда И. Н. Усова о неправильном отводе волостным старшиной места для постройки нового дома крес Показать все
Сведения о промыслах деревни Засорина Езекиевской волости Никольского уезда за 1903 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 12. Дело 214.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Енангской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Езекиевская волость
Засорина104

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Езекиевская волость
1024. Езекина (Засорина), деревня бывшая государственная, при речке Енанче, дворов 9, жителей 46, волостное правление (уездный город в 111 верстах), лавка. з. ст. В 3 вер Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Никольский уезд, Езекиевская волость
деревня Засорина1152396855511442441255149925

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
241492Засоринодеревня59°57'с.ш.46°23'в.д.O-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Енангское сельское поселение
19630428216д Засоринодеревня

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