деревня Саломатово, деревня Саломатово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Саломатово

Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9287Саламатова, дер.при оз. Саламатове.852591288304Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Песчанская волость
2057. Саламатова, деревня бывшая государственная, при озерах Ченеруняпинском и Лебяжьем, дворов 146, жителей 858, часовня, дегтярный завод

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Песчанская волость
6) д. Саламатова при оз. Чупотнягине; зем. шк., распл.Саламатовское общество190486512Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские8912

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Красноармейский район
324880Саломатоводеревня55°39'00"62°31'00"N-41-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Красноармейский муниципальный район, Теренкульское сельское поселение
75634457106д Саломатоводеревня
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