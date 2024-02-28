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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9287Саламатова, дер.при оз. Саламатове.852591288304Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
2057. Саламатова, деревня бывшая государственная, при озерах Ченеруняпинском и Лебяжьем, дворов 146, жителей 858, часовня, дегтярный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Саламатова при оз. Чупотнягине; зем. шк., распл.Саламатовское общество190486512Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские8912
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
324880Саломатоводеревня55°39'00"62°31'00"N-41-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75634457106д Саломатоводеревня