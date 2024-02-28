деревня Солонец, деревня Солонец, Руднянский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Солонец

Руднянский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Оршанский уезд
Им. Солонецкое54А. И. Заблоцкий107534

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Руднянская волость
75Дер. Солонец ЗаблоцкийпроселочнойколодцахСолонецкому с. о. 235999Руднянского пр. 13963
76Дер. Солонец БуцевичпроселочнойколодцахСолонецкому с. о. 1981101Руднянского пр. 14064
87Им. Солонец Буцевичшоссеколодцедв. Областеру, лют. 123Руднянского пр. 14468
88Им. Солонец ЗаблоцкийшоссеколодцеСолонецкому с. о. 123Руднянского пр. 13963

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Руднянский район
178478Солонецдеревня54°57'00"30°58'00"N-36-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Руднянский муниципальный район, Кругловское сельское поселение
66638438131д Солонецдеревня
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