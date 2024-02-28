город Инкерман, город Инкерман, город Инкерман, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Инкерман

город Инкерман, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
233Никерман, дачи вл.на прав. бер. р. Черной (Чоргуна).572862128Православная киновия с церковью. Развалины греческой крепости. Инкерманский маяк. За левым берегом р. Черной Инкерманския каменоломни - место битвы 24 октября 1854 года.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Балаклавский район
796939Инкермангород44°36'00"33°36'00"L-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, город Инкерман
67304000001г Инкермангород
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