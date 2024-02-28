село Большая Уча, село Большая Уча, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Большая Уча

Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7888Больше-Учинское, с. каз.при рч. Кельвай-Уче.10370136385416Церковь православная 1. Училище. Сельская расправа. Базар. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Большеучинская волость
569. Большеучинское (Уча), село бывшее государственное, при речке Кельванке, дворов 270, жителей 1280, волостное правление (уездный город в 103 верстах), церковь правосла Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Больше-Учинская волость
село Большая-Уча

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Можгинский район
518588Большая Учасело56°36'00"52°07'00"O-39-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Можгинский муниципальный район, Большеучинское сельское поселение
94635415101с Большая Учасело
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