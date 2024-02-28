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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7888Больше-Учинское, с. каз.при рч. Кельвай-Уче.10370136385416Церковь православная 1. Училище. Сельская расправа. Базар. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
569. Большеучинское (Уча), село бывшее государственное, при речке Кельванке, дворов 270, жителей 1280, волостное правление (уездный город в 103 верстах), церковь правосла Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Большая-Уча
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518588Большая Учасело56°36'00"52°07'00"O-39-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94635415101с Большая Учасело