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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская обл Показать все
• Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская обл Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3369Староартинская, дер.при рч. Арте.7012101330327
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1049. Старо-Артинская (Старые Арти), деревня бывшая государственная, при речке Арте, дворов 148, жителей 735
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
16) д. Старые Арти, при р. Арте, распл.Старо-Артинское общество295740763Бывшие государственныеПравославныеРусские6610
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688846Старые Артисело56°19'с.ш.58°35'в.д.O-40-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000386с Старые Артисело