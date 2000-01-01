село Ильмяны, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ильмяны

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
1030Ильмяни (Ильмень), с. дух. вед.при колодце.562671820Церквей православных 2.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Дубровская волость
село Ильмяны46250921475023652444480935

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Дубровская волость
Покров-Ильмяны село1191на прос. дор.153228609754Дубровское вол. правл.2 церк. кам. и дер., церк.-прих. шк., ярм. в Вознес. и 1 Окт. волостн. прав.

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