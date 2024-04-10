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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
650Михайловское (Нехотиевка), сел. каз.при вершине рч. Сухих Ялов.17522221634623Православный молитвен. дом. Сельское управление. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
422. Михаиловка (Нехотиевка), село бывшее государственное, при речке Сухие Ялы, дворов 414, жителей 2859, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь правос Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Михайловка1242257744138851284751987921
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Михайловкабывшие государственные544179511772972
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6076Новомихайлівкаселоцентр сільської радир-н Мар'їнськийсільрада Новомихайлівська