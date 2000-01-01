сельцо Чемодуровка, Лаишевский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Чемодуровка

Лаишевский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
898Чемодуровка (Дертюли, Никольское, Зюзино), сц. вл.при рч. Каинке.233350197207Часовень православных 2. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Державинская волость
410. Чемодуровка (Николаевское, Дертюли), сельцо бывшее владельческое, при речке Дертюлке, дворов 57, жителей 424, часовня, водяная мельница

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