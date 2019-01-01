село Куяровское, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Куяровское

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2697Куяровское, сел.при р. Пышме и рч. Куяре.511766160167Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Ярмарка 1. Торжок 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куяровская волость
855. Куяровское, село бывшее государственное, при реке Пышме и речке Куяре, дворов 99, жителей 398, волостное правление (уездный город 51 в ), церковь православная, часов Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куяровская волость
село Куяровское1931232427764187619613837[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куяровская волость
1) с. Куяровское на рр. Куяре и Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, кварт. зем. нач., вол. пр., зем. станция, еженедельный торжок по субботам, распл.Куяровское общество109231245Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские51

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
692841Куяровскоесело57°02'с.ш.63°26'в.д.O-41-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000546с Куяровскоесело

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