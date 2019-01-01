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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2697Куяровское, сел.при р. Пышме и рч. Куяре.511766160167Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Ярмарка 1. Торжок 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
855. Куяровское, село бывшее государственное, при реке Пышме и речке Куяре, дворов 99, жителей 398, волостное правление (уездный город 51 в ), церковь православная, часов Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Куяровское1931232427764187619613837[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Куяровское на рр. Куяре и Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, кварт. зем. нач., вол. пр., зем. станция, еженедельный торжок по субботам, распл.Куяровское общество109231245Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские51—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692841Куяровскоесело57°02'с.ш.63°26'в.д.O-41-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000546с Куяровскоесело