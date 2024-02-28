деревня Заднево, деревня Заднево, Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Заднево

Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Заднево Усадище-Спасовской волости. 1912–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3082Заднево (Задняя), д. каз.при колодце.3020356676Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Усадищская волость
418. Заднева (Задняя), деревня бывшая государственная, дворов 29, жителей 145, часовня, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Усадище-Спасовская волость
Задеево д.552 стан3382 участок55станция Гостинополье.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волховский муниципальный район
24900Задневодеревня59°54'32°34'O-36-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение
41609465141д Задневодеревня
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