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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Заднево Усадище-Спасовской волости. 1912–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3082Заднево (Задняя), д. каз.при колодце.3020356676Часовня православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
418. Заднева (Задняя), деревня бывшая государственная, дворов 29, жителей 145, часовня, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Задеево д.552 стан3382 участок55станция Гостинополье.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
24900Задневодеревня59°54'32°34'O-36-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41609465141д Задневодеревня