село Липовка, село Липовка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Липовка

Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Опись конной маслобойни жителей с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Михаила Павловича Красавина и Василия Тимофеевича Бубнова. 1905 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Ефима Макаровича Жильцова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Дмитрия Павловича Красавина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Федора Павловича Красавина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Федора Афанасьевича Папкова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Оценочная опись мельницы Кострюковых Федора, Ивана и Василия Алексеевичей в с. Липовка Пчелиновской волости Бобровского уезда. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Блинкова Григория Герасимовича к Черенкову Даниилу Сергеевичу о разделе усадьбы и сада. 1921–1925 гг. // Гос. архив Ворон Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Салтыкова Ивана Павловича к Салтыковой Анне о разделе имущества. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1 Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Генераловой Феклы Петровны к Терехову Григорию Петровичу о разделе усадьбы. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Забродиной Анны Трифоновны к Чигляеву Алексею Петровичу о разделе усадьбы. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
675Липовка, сц. каз.при Липовском логе.232325410681182Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Пчелиновская волость
313. Липовка, село бывшее государственное, дворов 411, жителей 2890, церковь православная, 4 лавки, 20 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Пчелиновская волость
Липовка3735селоЛиповск.6403892

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бобровский район
6817Липовкасело50°52'с.ш.40°02'в.д.M-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бобровский муниципальный район, Липовское сельское поселение
20604420101с Липовкасело
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