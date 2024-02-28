- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись конной маслобойни жителей с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Михаила Павловича Красавина и Василия Тимофеевича Бубнова. 1905 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Ефима Макаровича Жильцова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Дмитрия Павловича Красавина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Федора Павловича Красавина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Липовки Пчелиновской волости Бобровского уезда Федора Афанасьевича Папкова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Оценочная опись мельницы Кострюковых Федора, Ивана и Василия Алексеевичей в с. Липовка Пчелиновской волости Бобровского уезда. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Блинкова Григория Герасимовича к Черенкову Даниилу Сергеевичу о разделе усадьбы и сада. 1921–1925 гг. // Гос. архив Ворон Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Салтыкова Ивана Павловича к Салтыковой Анне о разделе имущества. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1 Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Генераловой Феклы Петровны к Терехову Григорию Петровичу о разделе усадьбы. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по иску гр. с. Липовка Пчелиновской волости Забродиной Анны Трифоновны к Чигляеву Алексею Петровичу о разделе усадьбы. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
675Липовка, сц. каз.при Липовском логе.232325410681182Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
313. Липовка, село бывшее государственное, дворов 411, жителей 2890, церковь православная, 4 лавки, 20 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Липовка3735селоЛиповск.6403892
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6817Липовкасело50°52'с.ш.40°02'в.д.M-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20604420101с Липовкасело