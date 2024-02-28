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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3564Кошовка (Кашевка, Кашовка), д. вл.при рч. Кошовке.33068208242Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Суражский уезд
Д. Кашовка с хутором33Алекс. Искрицкий220—67
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1020. Кашовка, деревня бывшая владельческая, при ручье, дворов 89, жителей 562, питейный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
68887Старая Кашовкадеревня53°03'с.ш.32°22'в.д.N-36-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15654448191д Старая Кашовкадеревня