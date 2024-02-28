деревня Старая Кашовка, деревня Старая Кашовка, Суражский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Старая Кашовка

Суражский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3564Кошовка (Кашевка, Кашовка), д. вл.при рч. Кошовке.33068208242
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Суражский уезд
Д. Кашовка с хутором33Алекс. Искрицкий22067

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Душатинская волость
1020. Кашовка, деревня бывшая владельческая, при ручье, дворов 89, жителей 562, питейный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Суражский район
68887Старая Кашовкадеревня53°03'с.ш.32°22'в.д.N-36-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Суражский муниципальный район, Овчинское сельское поселение
15654448191д Старая Кашовкадеревня
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