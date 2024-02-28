село Семёновка, село Семёновка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Семёновка

Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Наряд с именным списком беженцев села Семеновки Уваровской волости Борисоглебского уезда. 1915 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-124. Опись 1. Дело 19.
Документы по ходатайству ниж. чина из кр-н с. Семеновки Уваровской волости Николая Семеновича Пелицких о назначении пенсии от казны. 1913–1916 гг. // Гос. архив Воронежск Показать все
Дело по прошению нижнего чина из кр-н с. Семеновки Уваровской волости Дмитрия Ивановича Букина о назначении пенсии. 1914 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян с. Семеновки Уваровской волости Семена Матвеевича Меницких о назначении ему пенсии от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежск Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Романа Ивановича Дунаева о назначении ему пособия от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежс Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Максима Ивановича Муранова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Николая Яковлевича Рязанова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Никиты Павловича Тарасова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Дело о крестьянине Евстигнее Ефимове Пелицких, с. Семеновки, Уваровской вол., Борисоглебского уезда, Тамбовской губ., обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1900 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
638Семеновка, д. каз.при рч. Ржаксе.923718910281031
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Уваровская волость
275. Семеновка, село бывшее государственное, при речке Мокр. Ржаксе, дворов 322, жителей 2832, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Уваровская волость
село Семеновка«Уваровское» п.-т. отд.9215

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Ржаксинский район
65080Семёновкасело52°06'42°12'N-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, Сельское поселение Большержаксинский сельсовет
68630415111с Семёновкасело
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