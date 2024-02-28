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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Наряд с именным списком беженцев села Семеновки Уваровской волости Борисоглебского уезда. 1915 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-124. Опись 1. Дело 19.
Документы по ходатайству ниж. чина из кр-н с. Семеновки Уваровской волости Николая Семеновича Пелицких о назначении пенсии от казны. 1913–1916 гг. // Гос. архив Воронежск Показать все
Дело по прошению нижнего чина из кр-н с. Семеновки Уваровской волости Дмитрия Ивановича Букина о назначении пенсии. 1914 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян с. Семеновки Уваровской волости Семена Матвеевича Меницких о назначении ему пенсии от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежск Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Романа Ивановича Дунаева о назначении ему пособия от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежс Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Максима Ивановича Муранова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Николая Яковлевича Рязанова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Семеновки Уваровской волости Никиты Павловича Тарасова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Дело о крестьянине Евстигнее Ефимове Пелицких, с. Семеновки, Уваровской вол., Борисоглебского уезда, Тамбовской губ., обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1900 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
638Семеновка, д. каз.при рч. Ржаксе.923718910281031Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
275. Семеновка, село бывшее государственное, при речке Мокр. Ржаксе, дворов 322, жителей 2832, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Семеновка«Уваровское» п.-т. отд.9215
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65080Семёновкасело52°06'42°12'N-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68630415111с Семёновкасело