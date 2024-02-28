село Сретенье, село Сретенье, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Сретенье

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
316Сретенье (Сретенское), с. каз.при рч. Рыбнице.121251160187Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
45. Сретенье, село бывшее государственное, при речке Рыбнице, дворов 56, жителей 474, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
Сретенье (село)12город Орел
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