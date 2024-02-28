деревня Кожевниково, деревня Кожевниково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кожевниково

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе уполномоченного крестьян дер. Кожевниково Заболотско-Юковской волости Ефремова А. на постановление Кадниковского уездного съезда об утверждении приговора с Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4021Кожевниково, д. каз.при колодце.6922123852
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Заболотско-Юковская волость
3725КожевниковоВолосовск.Никольскийбывшие государственные7543683115

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Уфтюжская волость
Кожевниково190585деревняРусские4490112202

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Никольский сельсовет
Кожевниково (кх.,шк. I ст.) 5724деревняЗимнее: 4 км. Летнее: 4 км.Зимнее: 31 км. Летнее: 31 км.Зимнее: 84 км. Летнее: 84 км.4544

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
243367Кожевниководеревня59°49'с.ш.39°25'в.д.O-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Устьянское сельское поселение
19648436251д Кожевниководеревня
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