село Перевозинка, село Перевозинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Перевозинка

Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1325Перевозниково, с. каз.при рч. Домашке и р. Бузулуке.1437118461485Церковь православная 1. Этапный дом для пересылаемых арестантов.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Лобазинская волость
704. Перевозниково, село бывшее государственное, при реке Бузулуке, дворов 200, жителей 1427, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Лобазинская волость
С. Перевозниково. Б. госуд. Рус. Прав.33911801510312975949

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бузулукский район
75249Перевозинкасело52°41'с.ш.52°15'в.д.N-39-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Новоалександровский сельсовет
53612443111с Перевозинкасело
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