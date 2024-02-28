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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1325Перевозниково, с. каз.при рч. Домашке и р. Бузулуке.1437118461485Церковь православная 1. Этапный дом для пересылаемых арестантов.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
704. Перевозниково, село бывшее государственное, при реке Бузулуке, дворов 200, жителей 1427, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Перевозниково. Б. госуд. Рус. Прав.3391—1801510312975949
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75249Перевозинкасело52°41'с.ш.52°15'в.д.N-39-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Новоалександровский сельсовет
53612443111с Перевозинкасело