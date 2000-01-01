село Николаевка — Familio

Николаевка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
425Николаевка (*Канлыгары), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Кара-Курсаке.6020105263239

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Цареводаровская волость
212. Перво-Николаевка (Кангары-Карагач), колония, при речке Карсаке, дворов 88, жителей 662, молитвенный дом, школа, лавка, кирпичный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9498Миколаївкаселор-н Приазовськийсільрада Ганнівська

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