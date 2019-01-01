деревня Пальники, Новоуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Пальники

Новоуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2209Черношишимская (Польникова), дер.при рч. Черном Шишиме.782261175214

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Нейвинская волость
428. Черношишимская (Польникова), деревня бывшая владельческая, при реке Черношишиме, дворов 61, жителей 380, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Нейвинская волость
3) д. Пальникова, на р. Шишиме, шк. гр., распл.Пальниковское общество96246253Бывшие помещичьиПрав., единов. и раскольн.Русские 8020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, зато Новоуральск
16583Пальникидеревня57°09'с.ш.59°52'в.д.O-40-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Новоуральский
65752000111д Пальникидеревня

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