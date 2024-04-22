село Мастиновка, село Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Мастиновка

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Легошиной В. В. в с. Мастиновка Рамзайской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р52 Показать все
Дело о Портнове Ларионе Васильевиче, крестьянине с. Мастиновки Рамзайской вол. Пензенского у. Пензенской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
55Мастиновка (Верхняя Пензятка), д. вл.при рч. Пензятке.182155182203Завод поташный. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Рамзайская волость
59. Мастиновка (Пензятка, Монастырщина), деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Пензятке, дворов 141, жителей 932, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
47720Мастиновкасело53°17'44°50'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Бессоновский сельсовет
56613404121с Мастиновкасело
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