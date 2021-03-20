село Ключёвка, село Ключёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ключёвка

Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
129Ключевка (Ключи, Услы), д. уд.при рч. Усле.20055100471508

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Зобовская волость
108. Ключевка (Услы, Ключи), деревня бывшая государственная, при речках Усле, Чевкалей и Премолей, дворов 154, жителей 1321

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Пономаревский район
71856Ключевкасело53°22'с.ш.54°24'в.д.N-40-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Пономарёвский муниципальный район, Сельское поселение Ключёвский сельсовет
53638410101с Ключёвкасело
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