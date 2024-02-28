деревня Тереховка, деревня Тереховка, Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Тереховка

Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2664Меловой Колодезь (Тереховка), д. каз.при колодцах.183138188203
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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Тимской уезд, Афанасьево-Пахонская волость
Меловой Колодезь дер.19187181Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 6.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Солнцевский район
630622Тереховкадеревня51°34'36°53'M-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Солнцевский муниципальный район, Сельское поселение Старолещинский сельсовет
38638448151д Тереховкадеревня
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