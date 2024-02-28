село Попова Гребля, село Попова Гребля, Вінницька область (на 2018) — Familio

Попова Гребля

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Червоная Гребля
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Вербко-Чечельницкая волость
1087. Попова Гребля, село бывшее владельческое, при речке Савранке, дворов 350, жителей 2136, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Чечельницкая волость
Попова Гребля68131981511

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-46280Попова Гребляселоцентр сільської радир-н ЧечельницькийПоповогребельська сільська рада
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