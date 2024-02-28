деревня Олимпиадовка, деревня Олимпиадовка, Троицкая волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Олимпиадовка

Троицкая волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2172Олимпиядовка, деревня.при рч. Багряшке.1404068215230Р. — Тканье кулей, бондарное производство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Троицко-Юсупкинская волость
1317. Олимпиадовка, деревня бывшая владельческая, при речке Багряжке, дворов 94, жителей 531

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Троицкая волость
12Олимпиядовка, д. на прос. дор., зем. учил., 2 бак. лав., х.-з. маг.1338114371398Земледелие
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