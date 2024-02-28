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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2172Олимпиядовка, деревня.при рч. Багряшке.1404068215230Р. — Тканье кулей, бондарное производство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1317. Олимпиадовка, деревня бывшая владельческая, при речке Багряжке, дворов 94, жителей 531
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Олимпиядовка, д. на прос. дор., зем. учил., 2 бак. лав., х.-з. маг.1338114371398Земледелие