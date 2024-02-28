деревня Иванищево, деревня Иванищево, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Иванищево

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
574Иванищево, д. вл.при рч. Шувойке.57468227229
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Беззубовская волость
205. Иванищево, деревня бывшая владельческая, при речке Шувойке, дворов 81, жителей 510, школа, раскольническая часовня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Беззубовская волость
Дер. Иванищево644595

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
22021Иванищеводеревня55°28'с.ш.39°00'в.д.N-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000366д Иванищеводеревня
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