село Никольское, село Никольское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Никольское

Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1261Никольское, сц. вл.при овраге Слепом и пруде.203543251252Завод свеклосахарный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Стебаевская волость
621. Никольское (Славяново, Попово), сельцо бывшее владельческое, дворов 67, жителей 599, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Стебаевская волость
Никольское (1-е, б. Славяновых, 2-е, б. Поповой)1235сельцоНикольск 1 и 292591

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Липецкий район
78659Никольскоесело52°21'00"39°14'00"N-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Липецкий муниципальный район, Сельское поселение Стебаевский сельсовет
42640472121с Никольскоесело
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