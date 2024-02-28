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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1261Никольское, сц. вл.при овраге Слепом и пруде.203543251252Завод свеклосахарный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
621. Никольское (Славяново, Попово), сельцо бывшее владельческое, дворов 67, жителей 599, 2 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Никольское (1-е, б. Славяновых, 2-е, б. Поповой)1235сельцоНикольск 1 и 292591
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
78659Никольскоесело52°21'00"39°14'00"N-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42640472121с Никольскоесело