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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3635Каневщина, с. вл.при рч. Руде.126246525556Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Прилукский уезд
С. Каневщина31Петр Ив. Забела140—55
С. Каневщина44Вас. Дав. Горленко235—91
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
939. Каневщина, село бывшее владельческое, при речке Рудое, дворов 246, жителей 1406, церковь православная, питейный дом, 2 лавки, кзн., 51 ветр. млнц., 5 маслоб. зав.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Каневщина селоГорленковское крестьян собственников 1-ое512135120—69348350698
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29452Канівщинаселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Канівщинська