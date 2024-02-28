село Каневщина, село Каневщина, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Каневщина

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3635Каневщина, с. вл.при рч. Руде.126246525556Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Прилукский уезд
С. Каневщина31Петр Ив. Забела14055
С. Каневщина44Вас. Дав. Горленко23591

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Рудовская волость
939. Каневщина, село бывшее владельческое, при речке Рудое, дворов 246, жителей 1406, церковь православная, питейный дом, 2 лавки, кзн., 51 ветр. млнц., 5 маслоб. зав.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Рудовская волость
2.0Каневщина селоГорленковское крестьян собственников 1-ое51213512069348350698

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29452Канівщинаселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Канівщинська
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