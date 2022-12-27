- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
• Показать все
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2187Краснояр, дер.при верхе Мариинского пруда.7452125319340Церковь единоверческая 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
534. Краснояр, село бывшее владельческое, при заводском пруде, дворов 138, жителей 782, церковь единоверческая, 2 лавки
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) с. Красноярское, на р. Ревде, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Красноярское общество211586593Бывшие горнозаводские мастеровыеПрав., единов. и раскольн.Русские7227
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88989Красноярпосёлок56°35'с.ш.59°53'в.д.O-40-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65719000116п Красноярпоселок