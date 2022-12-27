посёлок Краснояр, Ревда, Свердловская область (на 2019) — Familio

Краснояр

Ревда, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2187Краснояр, дер.при верхе Мариинского пруда.7452125319340Церковь единоверческая 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Ревдинская волость
534. Краснояр, село бывшее владельческое, при заводском пруде, дворов 138, жителей 782, церковь единоверческая, 2 лавки

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Ревдинская волость
3) с. Красноярское, на р. Ревде, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Красноярское общество211586593Бывшие горнозаводские мастеровыеПрав., единов. и раскольн.Русские7227

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Ревда
88989Красноярпосёлок56°35'с.ш.59°53'в.д.O-40-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ревда
65719000116п Красноярпоселок

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