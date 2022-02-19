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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3055Феодоровка (Владимирское), с. вл.при р. Сосне.231866156272Церковь православная 1. Заводов 2: винокуренный и кирпичный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1017. Федоровка (Владимирское), село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 420, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Владимирское, Федоровка тож (село)24Дросковское почтовое отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291677Федоровкасело52°31'с.ш.36°46'в.д.N-37-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54650407101с Фёдоровкасело