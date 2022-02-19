село Фёдоровка, село Фёдоровка, Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Фёдоровка

Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3055Феодоровка (Владимирское), с. вл.при р. Сосне.231866156272Церковь православная 1. Заводов 2: винокуренный и кирпичный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Черемухоплотская волость
1017. Федоровка (Владимирское), село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 420, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Федоровская волость
Владимирское, Федоровка тож (село)24Дросковское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Покровский район
291677Федоровкасело52°31'с.ш.36°46'в.д.N-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Покровский муниципальный район, Владимировское сельское поселение
54650407101с Фёдоровкасело
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