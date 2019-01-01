село Знаменское, село Знаменское, Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Знаменское

Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2711Знаменское (Татарка, Урусово), сц. вл.при руч. Татарском.491994365367Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Знаменская волость
772. Знаменское (Степановка), село бывшее владельческое, дворов 121, жителей 911, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Ливненский уезд, Знаменская волость
село Знаменское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Должанский район
63888Знаменскоесело52°01'с.ш.37°42'в.д.N-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Должанский муниципальный район, Козьма-Демьяновское сельское поселение
54615407106с Знаменскоесело
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