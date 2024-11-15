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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству вдовы крестьянина села Драгуновки Малиновской волости, Сердобского уезда Матрены Андреевой Грылевой о выдаче ей денежного пособия в размере 500 руб. вследс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1727Драгуновка (Драгунский враг), д. каз.при овраге Солдатском.484553242267
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
898. Драгуновка, деревня бывшая государственная, дворов 77, жителей 636
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44031Драгуновкадеревня52°04'с.ш.43°54'в.д.N-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63641488121д Драгуновкадеревня