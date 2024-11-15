деревня Драгуновка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Драгуновка

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству вдовы крестьянина села Драгуновки Малиновской волости, Сердобского уезда Матрены Андреевой Грылевой о выдаче ей денежного пособия в размере 500 руб. вследс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1727Драгуновка (Драгунский враг), д. каз.при овраге Солдатском.484553242267

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Малиновская волость
898. Драгуновка, деревня бывшая государственная, дворов 77, жителей 636

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
44031Драгуновкадеревня52°04'с.ш.43°54'в.д.N-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Шило-Голицынское сельское поселение
63641488121д Драгуновкадеревня

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